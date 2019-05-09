Конгресс США потребовал от генпрокурора материалы по расследованию Мюллера

Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)

Барр должен ответить на повестку Конгресса до 15 мая

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил министру юстиции, генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщил член Демократической партии Адам Шифф, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Шифф также подчеркнул необходимость предоставления полного отчета по собранному досье и соответствующих доказательств.

По данным американских СМИ, Барр должен ответить на повестку Конгресса до 15 мая.

Напомним, днем ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп задействовал "привилегию исполнительной власти" в отношении доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Таким образом, Трамп помешал представителям Демократической партии получить полную версию доклада.