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Конгресс США потребовал от генпрокурора материалы по расследованию Мюллера

Новости » Политика    09.05.2019 - 07:03
Конгресс США потребовал от генпрокурора материалы по расследованию Мюллера
Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)

Барр должен ответить на повестку Конгресса до 15 мая

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил министру юстиции, генеральному прокурору страны Уильяму Барру повестку с требованием предоставить материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщил член Демократической партии Адам Шифф, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Шифф также подчеркнул необходимость предоставления полного отчета по собранному досье и соответствующих доказательств.

По данным американских СМИ, Барр должен ответить на повестку Конгресса до 15 мая.

Конгресс США потребовал от генпрокурора материалы по расследованию Мюллера

Напомним, днем ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп задействовал "привилегию исполнительной власти" в отношении доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Таким образом, Трамп помешал представителям Демократической партии получить полную версию доклада.

 

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