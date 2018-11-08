Трамп считает Обаму ответственным за аннексию Крыма

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Журналист Reuters возразил, что Крым аннексировал президент РФ Владимир Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что вина за аннексию Крыма РФ лежит на экс-президенте США Бараке Обаме. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Newsweek.

По словам Трампа, администрация Обамы "позволила (России, - ред.) присоединить большую часть Украины".

Журналист Reuters возразил, что Крым аннексировал президент РФ Владимир Путин, но Трамп заявил, что "это был режим президента Обамы. Обама сделал это".

Отметим, ранее Трамп уже заявлял, что аннексию украинского Крыма Российской Федерацией допустил бывший президент США Барак Обама. Тогда он добавил, что не знает, что дальше будет происходить с Крымом.

Напомним, что вчера, 7 ноября, Конгресс Европейской народной партии в Хельсинки сообщил о непризнании российской аннексии Крыма. Соответствующая поправка была внесена в резолюцию Конгресса, принятую в поддержку Украины.

Ранее представитель Госдепартамента США Дэвид Тесслер заявил, что Европейский союз не должен ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет.