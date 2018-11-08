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Трамп вважає Обаму відповідальним за анексію Криму

Новини » Політика    08.11.2018 - 17:13
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Журналіст Reuters заперечив, що Крим анексував президент РФ Володимир Путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що вина за анексію Криму РФ лежить на екс-президентові США Бараку Обамі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Newsweek.

За словами Трампа, адміністрація Обами "дозволила (Росії - ред.) приєднати більшу частину України".

Журналіст Reuters заперечив, що Крим анексував президент РФ Володимир Путін, але Трамп заявив, що "це був режим президента Обами. Обама зробив це".

Зазначимо, раніше Трамп уже заявляв, що анексію українського Криму Російською Федерацією припустив колишній президент США Барак Обама. Тоді він додав, що не знає, що далі буде відбуватися з Кримом.

Нагадаємо, що вчора, 7 листопада, Конгрес Європейської народної партії в Гельсінкі повідомив про невизнання російської анексії Криму. Відповідна поправка була внесена у резолюцію Конгресу, прийняту в підтримку України.

Раніше представник Держдепартаменту США Девід Тесслер заявив, що Європейський союз не повинен послаблювати санкції проти Росії, оскільки загроза, яку представляє Кремль, тільки зростає.

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Новини України Дональд ТрампКримБарак Обама
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