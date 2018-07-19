Трамп "с нетерпением" ожидает новой встречи с Путиным

Глава США подчеркнул, что встреча с Путиным имела огромный успех

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением" ожидает новой встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что его саммит с Путыним имел огромный успех, а на новой встрече стороны приступят к имплементации некоторых из обсужденных вопросов. В частности, такими вопросами глава США назвал борьбу с терроризмом и вопрос Украины.

"Я с нетерпением ожидаю нашей второй встречи, чтобы мы могли начать имплементацию некоторых из многих обсужденных вопросов, в частности, борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое", - заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что на эти вопросы "ответов очень много".

"Есть много ответов, некоторые легкие, а некоторые - сложные, но все эти проблемы решаемы", - добавил президент США.

Напомним, как писало РБК-Украина, Трамп неоднократно заявлял об успехе встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Американский лидер также подчеркивал, что этот саммит прошел лучше, нежели его встреча с союзниками по НАТО.

Глава США также отмечал, что за встречей с Путиным последуют "большие" результаты.