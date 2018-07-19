Трамп "з нетерпінням" чекає нової зустрічі з Путіним

Глава США підкреслив, що зустріч з Путіним мала величезний успіх

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що "з нетерпінням" чекає нової зустрічі із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter.

Трамп підкреслив, що його саміт з Путинім мав величезний успіх, а на новій зустрічі сторони приступлять до імплементації деяких з обговорених питань. Зокрема, такими питаннями глава США назвав боротьбу з тероризмом і питання України.

"Я з нетерпінням очікую нашої другої зустрічі, щоб ми могли почати імплементацію деяких з багатьох обговорених питань, зокрема, боротьбу з тероризмом, безпеку Ізраїлю, поширення ядерної зброї, кібератаки, торгівлю, Україну, мир на Близькому Сході, Північну Корею та багато іншого", - заявив американський лідер.

Він підкреслив, що на ці питання "відповідей дуже багато".

"Є багато відповідей, деякі легкі, а деякі - складні, але всі ці проблеми можна вирішити", - додав президент США.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Трамп неодноразово заявляв про успіх зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним. Американський лідер також підкреслював, що цей саміт пройшов краще, ніж його зустріч з союзниками по НАТО.

Глава США також відзначав, що за зустріччю з Путіним послідують "великі" результати.