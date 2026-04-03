Трамп рятує Орбана перед виборами: чому Венс терміново летить до Будапешта

Орбан програє в опитуваннях

Віктор Орбан перебуває під серйозним тиском. Опозиційний кандидат Петер Мадяр стрімко набирає підтримку.

Вибори заплановані на 12 квітня. Орбан керує країною вже 16 років.

Венс приїде на два дні

Візит триватиме 6-7 квітня. Програма включає переговори з Орбаном і публічний виступ Венса.

Ковач назвав поїздку "святкуванням міцного союзу між Угорщиною і США".

Схожа схема вже була

Адміністрація Трампа вже застосовувала такий підхід. Минулого року міністр фінансів Скотт Бессент приїжджав до Аргентини перед проміжними виборами - підтримати президента Хав'єра Мілеї.

Зараз - схожа ситуація, але вже в Угорщині.

Позиція США щодо Орбана

За 15 місяців другого президентства Трампа американські чиновники неодноразово давали зрозуміти: Орбан - зразок для Європи.

У лютому держсекретар Марко Рубіо оголосив "золотий вік" у відносинах між двома країнами. Сам Венс ще рік тому в Мюнхені відкрито критикував європейських лідерів за те, що ті, на його думку, ігнорують волю своїх народів.

Опозиція: за підтримкою стоїть ціна

Мадяр застеріг, що візит Венса може бути не просто дружнім жестом.

"Як східна, так і західна допомога має свою ціну", - заявив він, натякаючи на можливі військові домовленості між Вашингтоном і Будапештом.