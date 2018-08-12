Трамп: руководство ФБР не сможет восстановить своей репутации

Трамп назвал бывших руководителей ФБР клоунами и неудачниками

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп считает, что прежнее руководство ФБР нанесло непоправимый ущерб для репутации бюро. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп интересуется, почему ФБР до сих пор не передала текстовые сообщения Маккейба правозащитникам или соответствующим государственным учреждениям.

"ФБР сможет восстановить свою некогда звездную репутацию, так испорченную Джеймсом Коми, Эндрю Маккейбом, Питером Стржоком и его любовницей, прекрасной Лизой Пейдж и другими высокопоставленными топ-чиновниками, которые уже уволены? Много отличных сотрудников и сотрудниц ФБР пострадали из-за этих клоунов и неудачников!", - отметил Трамп.

Кроме того, американский президент утверждает, что жена Маккейба получала большие деньги на кампанию от Клинтон.

Напомним, ранее Трамп заявил о наличии конфликт интересов в спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство РФ в президентские выборы в 2016 году.

Кроме того, в ФБР сообщали, что заарештували американского конгрессмена, республиканца Криса Коллинза по подозрению в торговле инсайдерской информацией. Претензии к Коллинзу касающиеся работы австралийской биотехнологической компании Innate Immunotherapeutics, в состав совета директоров которой он входит.