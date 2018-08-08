ФБР заарештувало американського конгресмена за торгівлю інсайдерськими даними

Його підозрюють у торгівлі інсайдерською інформацією

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) заарештувало американського конгресмена, республіканця Кріса Коллінза за підозрою у торгівлі інсайдерською інформацією. Про це повідомляє ABC.

Як повідомляє видання, звинувачення пред'явлені не тільки Коллінзу, але і його синові, а також батькові нареченої сина. Претензії до Коллінзу стосуються роботи австралійської біотехнологічної компанії Innate Immunotherapeutics, до складу ради директорів якої він входить.

Повідомляється, що влітку 2017 року конгресмен передав синові, який грає на біржі, результати тестування ліків. Син конгресмена передав дані батькові нареченої і його спільникам. Всі вони використовували відомості, приймаючи рішення про купівлю або продаж акцій австралійської компанії.

Завдяки інсайдерській інформації від Коллінза всі вони змогли уникнути великих фінансових збитків, які могли досягати 768 тис. доларів.

Нагадаємо, що в США затримали екс-співробітника ЦРУ, який міг повідомляти Wikileaks про кіберзброю.

Зокрема, за інформацією видання, розслідування показало, що затриманий Джошуа Шульте працював на ЦРУ і допомагав розробляти комп'ютерні програми для шпигунства в кіберпросторі. Пізніше з'ясувалося, що він передав секретну інформацію на сайт Wikileaks, що опублікував в результаті цілу серію статей під рубрикою Vault 7.