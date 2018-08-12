Трамп: керівництво ФБР не зможе відновити своєї репутації

Трамп назвав колишніх керівників ФБР клоунами і невдахами

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп вважає, що колишнє керівництво ФБР завдало невиправної шкоди для репутації бюро. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп цікавиться, чому ФБР досі не передала текстові повідомлення Маккейба правозахисникам чи відповідним державним установам.

"Чи зможе ФБР відновити свою колись зоряну репутацію, так зіпсовану Джеймсом Комі, Ендрю Маккейбом, Пітером Стржоком і його коханкою, прекрасною Лізою Пейдж та іншими високопоставленими топ-чиновниками, які вже звільнені? Багато відмінних співробітників та співробітниць ФБР постраждали через цих клоунів та невдах!", - зазначив Трамп.

Крім того, американський президент стверджує, що дружина Маккейба отримувала великі гроші на кампанію від Клінтон.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про наявність конфлікту інтересів у спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання РФ у президентські вибори в 2016 році.

Крім того, в ФБР повідомляли, що заарештували американського конгресмена, республіканця Кріса Коллінза за підозрою у торгівлі інсайдерською інформацією. Претензії до Коллінзу стосуються роботи австралійської біотехнологічної компанії Innate Immunotherapeutics, до складу ради директорів якої він входить.