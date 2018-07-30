Трамп звинуватив Мюллера в конфлікті інтересів у справі втручання РФ у вибори

Дональд Трамп викрив Мюллера в конфлікті інтересів

Президент США Дональд Трамп заявив про наявність конфлікту інтересів у спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання РФ у президентські вибори в 2016 році. Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

"Чи збирається коли-небудь Роберт Мюллер повідомити про свій конфлікт інтересів по відношенню до президента Трампу, враховуючи те, що у нас були дуже неприємні і спірні бізнес-стосунки, я відхилив його призначення главою ФБР (за день до призначення спецпрокурором) і Комі його близький друг? ", - заявив він.

За його словами, Мюллер призначає в свою команду "злих демократів", які працювали на Хілларі Клінтон і Барака Обаму.

Відзначимо, в результаті роботи Мюллера, Полу Манафорту, що деякий час очолював штаб Трампа, було пред'явлено звинувачення, проте Росія в ньому не фігурувала. Манафорта звинуватили у приховуванні доходів від роботи в інтересах колишнього президента Віктора Януковича.

Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S. C.) & Comey is his close friend.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

Нагадаємо, Дональд Трамп стурбований тим, що Росія може спробувати вплинути на майбутні вибори в США на користь Демократичної партії.