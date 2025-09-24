Трамп розуміє, що Україна не може обмінятися територіями з РФ, - Зеленський

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розуміє, що Україна на може обмінятися територіями з Росією.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для телеканалу Fox News.
Глава держави зазначив, що у нього відбулася гарна розмова з президентом Трампом.
"На мою думку, на сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це несправедливо і неможливо. Я думаю, що його (Трампа. - ред.) позиція змінилася", - сказав Зеленський.
У вівторок, 23 вересня, Зеленський провів зустріч з Трампом у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Серед обговорюваних тем лідерів - перспективи завершення війни в Україні.
Зеленський заявив, що після цієї зустрічі ставлення Трампа до війни в Україні змінилося.
Зокрема, президент зазначив, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки той подавав недостовірну інформацію про ситуацію.
Сам президент США у соцмережі Truth Social зазначив, що Україна може повернути окуповані території та навіть піти ще далі.