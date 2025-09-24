UA

Трамп розуміє, що Україна не може обмінятися територіями з РФ, - Зеленський

Фото: президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розуміє, що Україна на може обмінятися територіями з Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для телеканалу Fox News.

Глава держави зазначив, що у нього відбулася гарна розмова з президентом Трампом.

"На мою думку, на сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це несправедливо і неможливо. Я думаю, що його (Трампа. - ред.) позиція змінилася", - сказав Зеленський.

Зміна позиції Трампа щодо війни

У вівторок, 23 вересня, Зеленський провів зустріч з Трампом у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Серед обговорюваних тем лідерів - перспективи завершення війни в Україні.

Зеленський заявив, що після цієї зустрічі ставлення Трампа до війни в Україні змінилося.

Зокрема, президент зазначив, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки той подавав недостовірну інформацію про ситуацію.

Сам президент США у соцмережі Truth Social зазначив, що Україна може повернути окуповані території та навіть піти ще далі.

