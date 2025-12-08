Трамп розуміє, як натиснути на Україну і Росію для укладення угоди, - посол США

Президент США Дональд Трамп розуміє, як натиснути на Україну і Росію, щоб "змусити їх укласти" мирну угоду.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.
Вітакер запевнив, що США продовжують домагатися прогресу і відправляють на переговори спецпредставника Стіва Віткоффа і зятя американського лідера Джареда Кушнера, щоб вони допомогли сторонам виробити "багатоступеневу і досить складну угоду".
Посол звернув увагу, що цими вихідними були хороші новини в контексті переговорів.
"Я думаю, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони. Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду і продовжувати просуватися вперед. І, знаєте, я налаштований оптимістично. Я сповнений надії", - зазначив дипломат.
Також Вітакер попередив, що може настати момент, коли Трамп вирішить, що добитися угоди неможливо. Тоді американський лідер може відмовитися від своїх мирних ініціатив.
Нагадаємо, тільки вчора, 7 грудня, президент США Дональд Трамп заявив, що він дещо розчарований тим, що президент України Володимир Зеленський "ще не прочитав" пропозиції щодо завершення війни, які обговорювали на зустрічі українських та американських чиновників у Маямі.
При цьому джерела Politico повідомили, що США наполягають на тому, щоб Україна відмовилася від Донбасу і передала цю територію Росії.
Поінформовані співрозмовники РБК-Україна розповіли, що головним спірним питанням у переговорах України і США залишаються території.
