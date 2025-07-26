Трамп розповів про шанси укладення торговельної угоди США з ЄС

Шанси укласти торговельну угоду між Сполученими Штатами та Європейським Союзом становлять 50 на 50.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє The Wall Street Journal.
"Я б сказав, що у нас є 50 на 50 шансів, можливо, навіть менше, але 50 на 50 шансів укласти угоду з ЄС", - сказав глава держави у п'ятницю, 25 липня, перед від'їздом до Шотландії, де він проведе наступні чотири дні.
Трамп додав, що угода з ЄС вимагатиме від блоку "знизити свої тарифи".
У рамках візиту, в неділю очільник Білого дому планує зустрітися з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити укладення нової торговельної угоди.
Задля уникнення нової трансатлантичної торговельної війни, ЄС готовий погодитися на базову ставку тарифів у 15% на більшість товарів, включно з автомобілями.
Фон дер Ляєн заявила, що вона мала хорошу розмову з Трампом в п'ятницю та що вони домовилися зустрітися в Шотландії, щоб обговорити трансатлантичні торговельні відносини "і те, як ми можемо зберегти їх міцними".
Нагадаємо, Дональд Трамп у п'ятницю, 25 липня, вирушив із візитом до Шотландії.
Під час візиту глава Білого дому також планує зустрітися з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером і пограти в гольф на курорті Turnberry.
Цей візит стане підготовчим напередодні підготовки другого державного візиту до Великої Британії у вересні, коли Трамп відвідає Віндзорський замок на запрошення короля Чарльза III.
Бізнес Великої Британії постраждав від запровадження Дональдом Трампом 10% мита на імпорт усіх товарів і послуг до США з понад 180 країн світу.
Крім того, США запровадили окреме 25% мито на імпорт автомобілів, що є найбільшою статтею британського експорту за перші дев’ять місяців 2024 року.
Сполучені Штати уклали торгову угоду із Великою Британією 8 травня. Угода стала першою з десятків країн, щодо яких Вашингтон запровадив мита.
"Дедлайн" рішення вибігає 1 серпня - до цієї дати США мають укласти окремі торговельні угоди з кожною країною.
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