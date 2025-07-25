Нова торговельна угода? Трамп і фон дер Ляєн готують зустріч

Президент США Дональд Трамп і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про зустріч у Шотландії, щоб обговорити торговельні відносини між ЄС і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фон дер Ляєн у соцмережі X .

За словами голови ЄК, мета такої зустрічі - збереження міцних торговельних відносин між ЄС і США.

"Після плідної розмови з Дональдом Трампом ми домовилися зустрітися в неділю в Шотландії, щоб обговорити трансатлантичні торговельні відносини", - розповіла вона.

Плани ЄС і США про торговельну угоду

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести проти Євросоюзу тарифи з 1 серпня. Врятувати становище може тільки укладення торговельної угоди.

Днями видання Bloomberg з посиланням на власні джерела писало, що Євросоюз готовий піти навіть на невигідну угоду зі США, щоб уникнути тарифів.

При цьому журналісти уточнювали, що прориву в питанні торговельної угоди між ЄС і США поки що немає.

Також співрозмовники Bloomberg зазначали, що посли ЄС уже почали підготовку заходів у відповідь на випадок, якщо торговельну угоду зі США все ж таки не вдасться укласти.

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