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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп рассказал о шансах заключения торговой сделки США с ЕС

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Шансы заключить торговое соглашение между Соединенными Штатами и Европейским Союзом составляют 50 на 50.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal.

"Я бы сказал, что у нас есть 50 на 50 шансов, возможно, даже меньше, но 50 на 50 шансов заключить сделку с ЕС", - сказал глава государства в пятницу, 25 июля, перед отъездом в Шотландию, где он проведет следующие четыре дня.

Трамп добавил, что соглашение с ЕС потребует от блока "снизить свои тарифы".

В рамках визита, в воскресенье глава Белого дома планирует встретиться с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить заключение нового торгового соглашения.

Во избежание новой трансатлантической торговой войны, ЕС готов согласиться на базовую ставку тарифов в 15% на большинство товаров, включая автомобили.

Фон дер Ляйен заявила, что она имела хороший разговор с Трампом в пятницу и что они договорились встретиться в Шотландии, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения "и то, как мы можем сохранить их крепкими".

Визит Трампа в Шотландию

Напомним, Дональд Трамп в пятницу, 25 июля, отправился с визитом в Шотландию.

В ходе визита глава Белого дома также планирует встретиться с британским премьер-министром Киром Стармером и поиграть в гольф на курорте Turnberry.

Этот визит станет подготовительным в преддверии подготовки второго государственного визита в Великобританию в сентябре, когда Трамп посетит Виндзорский замок по приглашению короля Чарльза III.

Тарифные переговоры

Бизнес Великобритании пострадал от введения Дональдом Трампом 10% пошлины на импорт всех товаров и услуг в США из более чем 180 стран мира.

Кроме того, США ввели отдельную 25% пошлину на импорт автомобилей, что является крупнейшей статьей британского экспорта за первые девять месяцев 2024 года.

Соединенные Штаты заключили торговое соглашение с Великобританией 8 мая. Соглашение стало первым из десятков стран, в отношении которых Вашингтон ввел пошлины.

"Дедлайн" решения истекает 1 августа - до этой даты США должны заключить отдельные торговые соглашения с каждой страной.

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Дональд Трамп