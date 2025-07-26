Трамп рассказал о шансах заключения торговой сделки США с ЕС

"Я бы сказал, что у нас есть 50 на 50 шансов, возможно, даже меньше, но 50 на 50 шансов заключить сделку с ЕС", - сказал глава государства в пятницу, 25 июля, перед отъездом в Шотландию, где он проведет следующие четыре дня.

Трамп добавил, что соглашение с ЕС потребует от блока "снизить свои тарифы".

В рамках визита, в воскресенье глава Белого дома планирует встретиться с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить заключение нового торгового соглашения.

Во избежание новой трансатлантической торговой войны, ЕС готов согласиться на базовую ставку тарифов в 15% на большинство товаров, включая автомобили.

Фон дер Ляйен заявила, что она имела хороший разговор с Трампом в пятницу и что они договорились встретиться в Шотландии, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения "и то, как мы можем сохранить их крепкими".