Трамп розповів про плани зустрічі з Путіним: "війна РФ і України не повинна була починатися"

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що війна між РФ та Україною має завершитися "якнайшвидше". Та розповів про плани зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Після своєї інавгурації 20 січня Трамп в Овальному кабінеті висловися у розмові з журналістами про наміри домогтися завершення російсько-української війни.
"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися", - сказав новий президент США.
Згадуючи свої заяви як кандидата на президентських виборах про те, що він може покласти край війні в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, Трамп зазначив, що у нього ще є півдня, щоб досягти мети.
Також Трамп розповів, що планує зустрітися з главою Кремля Путіним після того, як переговори між командами будуть налагоджені. Та додав, що процес вже триває.
Зазначимо, перед тим обраний Трапом на пост нового держсекретаря Марко Рубіо, кандидатуру якого вже погодив Сенат США на голосуванні, заявив, що не може встановити часові рамки для припинення війни між РФ та Україною. Проте високопосадовець США зазначив, що кожна сторона повинна буде у "чомусь" поступитися для досягнення миру.
Раніше стало відомо, що команда Трампа готується до переговорів та зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для припинення війни проти України. Додамо, у Кремля також заявляли про готовність зустрічі з Трампом без жодних умов.
Також повідомлялося, що на думку українського президента Зеленського, Трамп може бути вирішальним у завершенні війни, і здатен допомогти зупинити російського диктатора Путіна.
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