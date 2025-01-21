Трамп рассказал о планах встречи с Путиным: "война РФ и Украины не должна была начинаться"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "как можно быстрее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
После своей инаугурации 20 января Трамп в Овальном кабинете высказался в разговоре с журналистами о намерениях добиться завершения российско-украинской войны.
"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", - сказал новый президент США.
Вспоминая свои заявления как кандидата на президентских выборах о том, что он может положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь цели.
Также Трамп рассказал, что планирует встретиться с главой Кремля Путиным после того, как переговоры между командами будут налажены. И добавил, что процесс уже идет.
Отметим, перед этим избранный Трапом на пост нового госсекретаря Марко Рубио, кандидатуру которого уже согласовал Сенат США на голосовании, заявил, что не может установить временные рамки для прекращения войны между РФ и Украиной. Однако чиновник США отметил, что каждая сторона должна будет в "чем-то" уступить для достижения мира.
Ранее стало известно, что команда Трампа готовится к переговорам и встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для прекращения войны против Украины. Добавим, в Кремле также заявляли о готовности встречи с Трампом без всяких условий.
Также сообщалось, что по мнению украинского президента Зеленского, Трамп может быть решающим в завершении войны, и способен помочь остановить российского диктатора Путина.
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