Трамп розповів, як Іран може запобігти ударам США

Врятувати Іран від ударів Сполучених Штатів зможе тільки "правильна угода" з Вашингтоном. Водночас зміна режиму в Ірані - це найкраще, що могло б статися.
Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Журналіст поставив Трампу запитання, що Іран може зробити, щоб уникнути атаки? Той відповів наступне:
"Укласти з нами угоду, яку вони повинні були укласти з самого початку. Якщо вони підуть на правильну угоду, ми цього робити не будемо. Історично вони цього не робили", - заявив президент США.
Він також додав, що політики в Тегерані тільки багато говорять, але не демонструють жодних дій. Також, за словами Трампа, зміна режиму в Ірані - "це найкраще, що могло б статися".
"Уже 47 років вони тільки говорять, говорять і говорять, і тим часом ми втратили багато життів, поки вони говорять - людям відривало ноги, руки, були понівечені обличчя", - підкреслив глава Білого дому.
Тегеран і Вашингтон зараз перебувають у протистоянні, головною причиною чого є ядерна і ракетна програма Ірану, від якої ісламська держава не збирається відмовлятися.
Днями Трамп знову заявив, що Тегерану необхідно укласти угоду з Вашингтоном, інакше США можуть піти на рішучі заходи проти Ірану.
Вашингтон домагається того, щоб позбавити Іран ядерної та ракетної програми. Трамп заявив 12 лютого, що США влаштує тільки така угода.
12 лютого Іран припустив, що може погодитися на розведення урану, збагаченого до 60%, у разі повного скасування фінансових санкцій.
Вашингтон вимагав, щоб Іран відмовився від запасів урану, оцінених торік агентством ООН у понад 440 кг, збагаченого до 60%, - адже це недалеко від показника 90%, який вважається придатним для виготовлення ядерної зброї.
Однак в Ірані продовжують наполягати на скасуванні санкцій і збереженні свого права на збагачення ядерного палива.
Минулого року США та Іран провели п'ять раундів переговорів щодо обмеження ядерної програми Тегерана, але країни так і не змогли досягти консенсусу через розбіжності щодо збагачення урану.