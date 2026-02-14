RU

Трамп рассказал, как Иран может предотвратить удары США

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Спасти Иран от ударов Соединенных Штатов сможет только "правильная сделка" с Вашингтоном. В то же время смена режима в Иране - это лучшее, что могло бы произойти.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Журналист задал Трампу вопрос, что Иран может сделать, чтобы избежать атаки? Тот ответил следующее:

"Заключить с нами соглашение, которое они должны были заключить с самого начала. Если они пойдут на правильную сделку, мы этого делать не будем. Исторически они этого не делали", - заявил президент США.

Он также добавил, что политики в Тегеране только много говорит, но не демонстрирует никаких действий. Также, по словам Трампа, смена режима в Иране - "это лучшее, что могло бы произойти".

"Уже 47 лет они только говорят, говорят и говорят, и тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят - людям отрывало ноги, руки, были изуродованы лица", - подчеркнул глава Белого дома.

 

 

Эскалация между Ираном и США

Тегеран и Вашингтон сейчас находятся в противостоянии, главной причиной чего является ядерная и ракетная программа Ирана, от которой исламское государство не собирается отказываться.

На днях Трамп вновь заявил, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае США могут пойти на решительные меры против Ирана.

Вашингтон добивается того, чтобы лишить Иран ядерной и ракетной программы. Трамп заявил 12 февраля, что США устроит только такая сделка.

12 февраля Иран допустил, что может согласиться на разбавление урана, обогащенного до 60%, в случае полной отмены финансовых санкций.

Вашингтон требовал, чтобы Иран отказался от запасов урана, оцененных в прошлом году агентством ООН в более 440 кг, обогащенного до 60% - ведь это недалеко от показателя 90%, который считается пригодным для изготовления ядерного оружия.

Однако в Иране продолжают настаивать на отмене санкций и сохранении своего права на обогащение ядерного топлива.

В прошлом году США и Иран провели пять раундов переговоров по ограничению ядерной программы Тегерана, но страны так и не смогли достичь консенсуса из-за разногласий по обогащению урана.

