Трамп розповів, хто з мігрантів зможе повернутися до США після самодепортації

Президент США Дональд Трамп пропонує мігрантам добровільно виїхати з країни з можливістю повернутися у майбутньому. Однак шанси на повернення матимуть не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава Білого дому заявив, що оновлена політика його адміністрації щодо самодепортації (добровільного повернення мігрантів в їхні країни. - ред.), передбачає можливість для окремих осіб у майбутньому знову в'їхати до Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, ті, хто відмовляться скористатися відповідною процедурою, можуть втратити можливість повернення назавжди.

"Ми забезпечимо їм належний переліт до країни походження і дамо певний період часу. Якщо вони впораються, ми будемо готові з ними працювати, щоб, можливо, колись - за відповідних умов - вони могли повернутися, якщо це порядні люди", - заявив президент журналістам в Овальному кабінеті.

Трамп підкреслив, що такий шанс матимуть лише ті люди, яких адміністрація вважає корисними та бажаними для країни.

"Якщо це ті люди, яких ми хочемо бачити в нашій компанії. Працьовиті люди, які можуть любити нашу країну. А якщо ні, то вони не будуть", - наголосив Трамп.