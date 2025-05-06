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Трамп розповів, хто з мігрантів зможе повернутися до США після самодепортації

Вівторок 06 травня 2025 01:38
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Трамп розповів, хто з мігрантів зможе повернутися до США після самодепортації Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп пропонує мігрантам добровільно виїхати з країни з можливістю повернутися у майбутньому. Однак шанси на повернення матимуть не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава Білого дому заявив, що оновлена політика його адміністрації щодо самодепортації (добровільного повернення мігрантів в їхні країни. - ред.), передбачає можливість для окремих осіб у майбутньому знову в'їхати до Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, ті, хто відмовляться скористатися відповідною процедурою, можуть втратити можливість повернення назавжди.

"Ми забезпечимо їм належний переліт до країни походження і дамо певний період часу. Якщо вони впораються, ми будемо готові з ними працювати, щоб, можливо, колись - за відповідних умов - вони могли повернутися, якщо це порядні люди", - заявив президент журналістам в Овальному кабінеті.

Трамп підкреслив, що такий шанс матимуть лише ті люди, яких адміністрація вважає корисними та бажаними для країни.

"Якщо це ті люди, яких ми хочемо бачити в нашій компанії. Працьовиті люди, які можуть любити нашу країну. А якщо ні, то вони не будуть", - наголосив Трамп.

Програма самодепортації мігрантів

Дональд Трамп анонсував програму з самодепортації мігрантів ще в середині квітня. Він зазначив, що держава надаватиме добровольцям стипендію і квиток на літак для вильоту з країни, і не виключив повернення мігрантів назад у країну "якщо вони будуть добре поводитися".

У понеділок, 5 травня, Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про запуск програми самодепортації. Мігранти, які добровільно повернуться до своїх країн, отримають стипендію 1000 доларів. Першим "щасливчиком" виявився громадянин Гондурасу.

Видання The Washington Post повідомляло, що адміністрація Трампа планує депортовувати 1 мільйон мігрантів на рік. Однак є низка факторів, що не дозволять цим планам реалізуватися.

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