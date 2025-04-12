Адміністрація Трампа планує депортувати мільйон мігрантів за рік, - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє план наймасовішої депортації в історії країни. Однак правові та фінансові бар'єри можуть завадити цим абмітнам планам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Адміністрація Трампа планує депортовувати 1 мільйон мігрантів на рік. За словами чотирьох знайомих із планами нинішніх і колишніх федеральних посадовців, для реалізації цього плану, радник Білого дому Стівен Міллер майже щодня координує дії з Міністерством національної безпеки (DHS) та іншими федеральними відомствами.

Один зі способів швидко збільшити кількість видворень - депортувати частину з 1,4 млн осіб, щодо яких уже винесені остаточні рішення про видворення, але які досі залишаються у США через відмову країн походження прийняти їх назад.

Крім того, адміністрація Трампа веде переговори з майже 30 так званими "третіми країнами" щодо прийому іммігрантів, які не є їхніми громадянами. У нещодавньому судовому поданні уряд заявив про намір направити туди "тисячі" осіб.

Попри те, що попередні адміністрації також намагалися депортувати осіб до третіх країн, нинішній підхід є наймасштабнішим в історії внутрішніх операцій з видворення. Вже зафіксовано випадки депортацій до Мексики, Коста-Ріки, Панами, а також - після тривалих переговорів із захисниками - до Руанди.

Речник Білого дому Куш Десаї не прокоментував мету уряду, однак в електронному листі WP зазначив, що адміністрація має мандат від виборців на виправлення імміграційної політики попереднього уряду Джо Байдена. Він підкреслив, що команда президента "єдина у прагненні забезпечити масове ефективне видворення терористів і злочинців-нелегалів".

Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв депортувати "мільйони" іммігрантів, а віце-президент Джей Ді Венс заявив, що можна почати з 1 мільйона. Втім, більшість із приблизно 11 млн нелегальних іммігрантів у США мають право на слухання в суді, включно з особами з кримінальним минулим, - через накопичені справи такі процеси можуть тривати роками.

Адміністрація продовжує привертати увагу, зокрема, масовим переведенням сотень затриманих до в’язниць у Сальвадорі та на базі ВМС США у затоці Гуантанамо на Кубі, однак це лише незначна частка нелегальних мігрантів. Колишні посадовці вказують на фінансові, правові труднощі та зниження морального духу серед працівників імміграційних служб, які працюють на межі можливостей, але сумніваються в реалістичності поставленої мети.

"Вони жартують: "Маємо досягти мільйона депортацій". Це їхня мета", - сказав один з екс-чиновників.

Непрості процедури

Настільки абмітні плани адміністрації Трампа викликають сумніви серед експертів через обмежене фінансування, кадровий дефіцит і правові бар’єри - більшість іммігрантів мають право на судовий розгляд перед депортацією.

Навіть серед 1,4 млн осіб з остаточними рішеннями про депортацію багато важкодоступних, попри залучення до міжвідомчої операції ФБР, Управління боротьби з наркотиками, Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин та інших відомств.

Уряд закликав Конгрес ухвалити бюджет на розширення імміграційного контролю, однак навіть за умови ухвалення закону потрібно буде найняти нових співробітників, укласти контракти з центрами тимчасового утримання й організувати чартерні рейси. За словами експерта з імміграції Доріс Мейснер, "це не перемикач, який можна просто ввімкнути - депортаційна процедура потребує часу".

Офіційна статистика депортацій залишається непрозорою, оскільки адміністрація припинила публікацію звітів Відділу статистики DHS. Дані, що надходять, надаються політичними призначенцями та не містять детальних розбивок.

За словами прес-секретаря DHS Тріші Маклафлін, на кінець березня зі США було депортовано понад 100 тисяч осіб, хоча вона уточнила, що ці цифри охоплюють як арешти всередині країни, так і затримання на кордоні. Пізніше до цієї цифри додали ще 17 тисяч депортацій.

"Це лише початок", - сказала Маклафлін. Вона також зазначила, що в ці дані не входять випадки добровільного повернення іммігрантів.

Ключовим фактором, що ускладнює досягнення мільйона депортацій, є різке зниження кількості незаконних перетинів кордону. У березні зафіксовано лише трохи більше 7 тисяч випадків - найменше за останні десятиліття.

Згідно з попереднім аналізом, кількість арештів усередині США зросла, але темпи депортацій залишаються невисокими. У 2025 фінансовому році Міграційна та митна правоохоронна служба (ICE), ймовірно, заарештує близько 240 тисяч осіб, але видворить лише близько 212 тисяч - менше, ніж 271 484 депортації торік, більшість із яких були реалізовані після затримань на південному кордоні.

Кількість рейсів з видворення зросла помірно - зі 100 у січні до 134 у березні (на 15% більше, ніж середній показник попередніх шести місяців). Однак, на думку експертів, досягнення мільйона - "величезне збільшення", яке наразі видається нереальним.

Депортація під гарантії

Питання депортації до третіх країн викликає занепокоєння серед правозахисників і суддів. Наприклад, у березні було незаконно депортовано громадянина Сальвадору до місцевої в’язниці, попри чинну судову заборону.

Федеральні суди в Техасі та Нью-Йорку заблокували застосування воєнного акту для примусового видворення підозрюваних у членстві в бандах громадян Венесуели без слухань. Суд у Бостоні тимчасово заборонив депортації до країн, де особа не має громадянства, без можливості звернення за гуманітарним захистом.

Після цього міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем видала розпорядження, згідно з яким перед депортацією до третьої країни, посадовці повинні мати дипломатичні гарантії, що особа не зазнає переслідувань чи катувань. Якщо таких гарантій немає, особі мають повідомити про майбутнє видворення і надати можливість оскарження.

Якщо іммігрант висловлює побоювання щодо повернення, його мають направити до Служби громадянства та імміграції США (USCIS) для перевірки, що має проводитися впродовж 24 годин і може бути дистанційною.

Адвокати наголошують, що 24 години - вкрай недостатній термін для захисту своїх прав у таких випадках. Згідно з розпорядженням Ноем, якщо особа не доведе високої ймовірності катувань після повернення, вона буде депортована. Якщо ж докази переконливі, її справа може бути передана до імміграційного суду або Міграційної та митної правоохоронної служби. Водночас, Служба може обрати іншу країну для депортації.

Видання також додало, що досі найбільша кількість депортацій мігрантів зі США сягала понад 400 тисяч осіб на рік за президентства Барака Обами.