Самодепортація за "бонус": США пропонують гроші нелегалам, які погодяться виїхати
США запускають програму самодепортації. Нелегальним мігрантам, які самі погодяться покинути країну, обіцяють тисячу доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішньої безпеки США.
"Будь-який нелегал, який скористається застосунком CBP Home App для самодепортації, отримає стипендію в розмірі 1000 доларів США, яку виплатять після того, як його повернення на батьківщину підтвердять через застосунок", - ідеться в повідомленні відомства.
Як додали в міністерстві, самодепортація - це "гідний спосіб покинути США", який дасть змогу нелегалам уникнути зустрічі зі співробітниками міграційної та митної поліції США.
У відомстві уточнили, що перший нелегальний мігрант уже повернувся додому й отримав тисячу доларів. Ним виявився громадянин Гондурасу.
Також у міністерстві звернули увагу, що самодепортація може допомогти нелегалам повернутися до Сполучених Штатів на законних підставах у майбутньому.
Анонс Трампа
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував програму самодепортації у квітні.
Він обіцяв, що нелегальним мігрантам, які погодяться добровільно виїхати на батьківщину, нададуть стипендію і квиток на літак для вильоту зі США.
Також, за словами Трампа, нелегальним мігрантам дозволять повернутися до США, якщо вони будуть "добре поводитися".
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