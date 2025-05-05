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Самодепортація за "бонус": США пропонують гроші нелегалам, які погодяться виїхати

Вашингтон, Понеділок 05 травня 2025 21:37
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Самодепортація за "бонус": США пропонують гроші нелегалам, які погодяться виїхати Ілюстративне фото: у США нелегалам пропонують виплату за добровільне повернення на батьківщину (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США запускають програму самодепортації. Нелегальним мігрантам, які самі погодяться покинути країну, обіцяють тисячу доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішньої безпеки США.

"Будь-який нелегал, який скористається застосунком CBP Home App для самодепортації, отримає стипендію в розмірі 1000 доларів США, яку виплатять після того, як його повернення на батьківщину підтвердять через застосунок", - ідеться в повідомленні відомства.

Як додали в міністерстві, самодепортація - це "гідний спосіб покинути США", який дасть змогу нелегалам уникнути зустрічі зі співробітниками міграційної та митної поліції США.

У відомстві уточнили, що перший нелегальний мігрант уже повернувся додому й отримав тисячу доларів. Ним виявився громадянин Гондурасу.

Також у міністерстві звернули увагу, що самодепортація може допомогти нелегалам повернутися до Сполучених Штатів на законних підставах у майбутньому.

Анонс Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував програму самодепортації у квітні.

Він обіцяв, що нелегальним мігрантам, які погодяться добровільно виїхати на батьківщину, нададуть стипендію і квиток на літак для вильоту зі США.

Також, за словами Трампа, нелегальним мігрантам дозволять повернутися до США, якщо вони будуть "добре поводитися".

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