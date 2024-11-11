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Трамп розповів, хто відповідатиме за кордони США у його команді

Понеділок 11 листопада 2024 08:15
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Трамп розповів, хто відповідатиме за кордони США у його команді Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Том Хоман виконуватиме функції "прикордонного царя" у його новій адміністрації. Він відповідатиме за кордони Америки та депортацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як пише видання, Трамп написав про це у неділю ввечері у своїй соцмережі Thuth Social. Відомо, що Хоман є колишнім виконувачем обов'язків директора імміграційної та митної служби США (ICE).

"Я радий оголосити, що колишній директор ICE та вірний прихильник прикордонного контролю Том Халан приєднатиметься до адміністрації Трампа і відповідатиме за кордони нашої країни", - повідомив він.

Також новообраний президент США додав, що окрім нагляду за південними та північними кордонами, а також за "морською та авіаційною безпекою", Хоман "відповідатиме за всю депортацію нелегальних іноземців назад до країни їхнього походження", що є центральною частиною його порядку денного.

За словами Трампа, у нього "не було сумнівів", що Хоман "зробить фантастичну та довгоочікувану роботу".

AP зазначає, що така роль не вимагає затвердження Сенатом.

"Очікувалося, що Хоману запропонують посаду, пов'язану з кордоном та обіцянкою Трампа розпочати найбільшу в історії країни операцію з депортації", - йдеться у публікації видання.

Нова команда Трампа

Нагадаємо, днями обраний президент США заявив, що призначить Сьюзі Вайлс главою апарату Білого дому. Західні ЗМІ зазначали, що вона стане першою жінкою в історії Америки, яка обійме цю впливову посаду.

Також учора Трамп повідомив, що не пропонуватиме колишньому держсекретареві США Майку Помпео та екскандидатці в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі приєднатися до його майбутньої адміністрації.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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