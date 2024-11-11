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Трамп рассказал, кто будет отвечать за границы США в его команде

Понедельник 11 ноября 2024 08:15
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Трамп рассказал, кто будет отвечать за границы США в его команде Фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Том Хоман будет выполнять функции "пограничного царя" в его новой администрации. Он будет отвечать за границы Америки и депортацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как пишет издание, Трамп написал об этом в воскресенье вечером в своей соцсети Thuth Social. Известно, что Хоман является бывшим исполняющим обязанности директора иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

"Я рад объявить, что бывший директор ICE и верный сторонник пограничного контроля Том Халан присоединиться к администрации Трампа и будет отвечать за границы нашей страны", - сообщил он.

Также новоизбранный президент США добавил, что помимо надзора за южными и северными границами, а также за "морской и авиационной безопасностью", Хоман "будет отвечать за всю депортацию нелегальных иностранцев обратно в страну их происхождения", что является центральной частью его повестки дня.

По словам Трампа, у него "не было сомнений", что Хоман "сделает фантастическую и долгожданную работу".

AP отмечает, что такая роль не требует утверждения Сенатом.

"Ожидалось, что Хоману предложат должность, связанную с границей и обещанием Трампа начать крупнейшую в истории страны операцию по депортации", - говориться в публикации издания.

Новая команда Трампа

Напомним, на днях избранный президент США заявил, что назначит Сьюзи Уайлс главой аппарата Белого дома. Западные СМИ отмечали, что она станет первой женщиной в истории Америки, которая займет эту влиятельную должность.

Также вчера Трамп сообщил, что не будет предлагать бывшему госсекретарю США Майку Помпео и экс-кандидатке в президенты от Республиканской партии Никки Хейли присоединиться к его будущей администрации.

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