Трамп розповів, чи збирається утретє боротися за президентське крісло

Україна, Середа 29 жовтня 2025 08:45
UA EN RU
Трамп розповів, чи збирається утретє боротися за президентське крісло Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трамп розповів, чи планує балотуватися у президенти США втретє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Трамп висловився щодо того, хто може очолити Республіканську партію після його відставки, назвавши держсекретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса головними претендентами на висунення у президенти у 2028 році.

Виступаючи перед журналістами Трамп відповів на пропозиції балотуватися на неконституційний третій термін, ідею, нещодавно висунуту колишнім стратегом Білого дому Стівом Бенноном.

"Я б із задоволенням це зробив - у мене найкращі показники за всю історію", - сказав Трамп.

Однак Трамп додав, що він "насправді не думав" про те, щоб балотуватися знову.

"У нас є справді хороші люди", - сказав він.

Коли Трампа попросили назвати імена, він жестом вказав на Рубіо, який повернувся до прес-кабіни, щоб поговорити з журналістами.

"У нас чудові люди - мені не потрібно в це вдаватися. Один з них стоїть прямо тут", - сказав Трамп.

Він також похвалив свого віце-президента Венса, який відіграв важливу роль в адміністрації з низки питань внутрішньої та національної безпеки.

"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Віцепрезидент чудовий.. Я не впевнений, що хтось буде балотуватися проти цих двох", – сказав Трамп.

Варто зазначити, що весняне опитування в США показало, що лише 39% американців схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента.

Примітно, що це найнижчий показник серед усіх президентів за кілька останніх десятиліть.

До того ж на початку квітня були оприлюднені дані триденного опитування Reuters/Ipsos. Вони показали, що схвалення роботи Трампа на посаді президента знизилося на 2 відсоткові пункти порівняно з опитуванням, проведеним 21-23 березня, і на 4 пункти нижче 47% схвалення, яке він мав незабаром після вступу на посаду 20 січня.

Зазначалося, що Трамп стикається з незадоволенням громадян його економічною і зовнішньою політикою, скандалами в адміністрації та військовою стратегією.

