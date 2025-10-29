Трамп розповів, чи збирається утретє боротися за президентське крісло
Американський президент Дональд Трамп розповів, чи планує балотуватися у президенти США втретє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Трамп висловився щодо того, хто може очолити Республіканську партію після його відставки, назвавши держсекретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса головними претендентами на висунення у президенти у 2028 році.
Виступаючи перед журналістами Трамп відповів на пропозиції балотуватися на неконституційний третій термін, ідею, нещодавно висунуту колишнім стратегом Білого дому Стівом Бенноном.
"Я б із задоволенням це зробив - у мене найкращі показники за всю історію", - сказав Трамп.
Однак Трамп додав, що він "насправді не думав" про те, щоб балотуватися знову.
"У нас є справді хороші люди", - сказав він.
Коли Трампа попросили назвати імена, він жестом вказав на Рубіо, який повернувся до прес-кабіни, щоб поговорити з журналістами.
"У нас чудові люди - мені не потрібно в це вдаватися. Один з них стоїть прямо тут", - сказав Трамп.
Він також похвалив свого віце-президента Венса, який відіграв важливу роль в адміністрації з низки питань внутрішньої та національної безпеки.
"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Віцепрезидент чудовий.. Я не впевнений, що хтось буде балотуватися проти цих двох", – сказав Трамп.
Варто зазначити, що весняне опитування в США показало, що лише 39% американців схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента.
Примітно, що це найнижчий показник серед усіх президентів за кілька останніх десятиліть.
До того ж на початку квітня були оприлюднені дані триденного опитування Reuters/Ipsos. Вони показали, що схвалення роботи Трампа на посаді президента знизилося на 2 відсоткові пункти порівняно з опитуванням, проведеним 21-23 березня, і на 4 пункти нижче 47% схвалення, яке він мав незабаром після вступу на посаду 20 січня.
Зазначалося, що Трамп стикається з незадоволенням громадян його економічною і зовнішньою політикою, скандалами в адміністрації та військовою стратегією.