Трамп розповів, чи збирається утретє боротися за президентське крісло

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Трамп висловився щодо того, хто може очолити Республіканську партію після його відставки, назвавши держсекретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса головними претендентами на висунення у президенти у 2028 році.

Виступаючи перед журналістами Трамп відповів на пропозиції балотуватися на неконституційний третій термін, ідею, нещодавно висунуту колишнім стратегом Білого дому Стівом Бенноном.

"Я б із задоволенням це зробив - у мене найкращі показники за всю історію", - сказав Трамп.

Однак Трамп додав, що він "насправді не думав" про те, щоб балотуватися знову.

"У нас є справді хороші люди", - сказав він.

Коли Трампа попросили назвати імена, він жестом вказав на Рубіо, який повернувся до прес-кабіни, щоб поговорити з журналістами.

"У нас чудові люди - мені не потрібно в це вдаватися. Один з них стоїть прямо тут", - сказав Трамп.

Він також похвалив свого віце-президента Венса, який відіграв важливу роль в адміністрації з низки питань внутрішньої та національної безпеки.