Політичний рейтинг Трампа знижується: чим незадоволені американці

Президент США Дональд Трамп стикається з незадоволенням громадян його економічною і зовнішньою політикою, скандалами в адміністрації та військовою стратегією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Триденне опитування Reuters/Ipsos, що завершилося в середу, продемонструвало, що схвалення роботи Трампа на посаді президента знизилося на 2 відсоткові пункти порівняно з опитуванням, проведеним 21-23 березня, і на 4 пункти нижче 47% схвалення, яке він мав незабаром після вступу на посаду 20 січня.

Трамп отримав свій найвищий рейтинг схвалення 49% ппід час першого терміну невдовзі після вступу на посаду в січні 2017 року. Його найнижчий рейтинг за перший термін становив 33% у грудні 2017 року. Загальне схвалення лідера залишається вищим, ніж упродовж більшої частини його першого терміну.

Попередник Трампа в Білому домі, демократ Джо Байден, напередодні президентських виборів у листопаді минулого року мав найнижчий рейтинг - 35%.

Респонденти поставили Трампу низькі оцінки за його управління економікою, яке схвалили 37%, а 30% схвалили його роботу з вирішення проблеми високої вартості життя - питання, яке також переслідувало Байдена.

Близько половини респондентів - 52% - погодилися з твердженням, що підвищення тарифів на автомобілі та автозапчастини, яке є частиною оголошеного Трампом нового тарифного пакету, нашкодить близьким їм людям. Приблизно стільки ж сказали, що підвищення тарифів принесе більше шкоди, ніж користі.

Близько третини американців - переважно з Республіканської партії Трампа - заявили, що не згодні з твердженнями про те, що тарифи завдадуть шкоди.

З моменту вступу на посаду, Трамп ініціював хвилю політичних змін, витіснивши майже 200 тисяч федеральних службовців і порушивши давні американські дипломатичні норми. Його тарифна політика налякала інвесторів, що призвело до розпродажу акцій на фондовому ринку на тлі побоювань, що вона може спровокувати рецесію.

Занепокоєння скандалом з чатом Signal

Респонденти також дорікають адміністрації Трампа за поводження з військовими таємницями після того, як минулого тижня стало відомо, що високопосадовці обговорювали плани нападу на бойовиків у Ємені в комерційному додатку для обміну повідомленнями Signal та несвідомо поділилися попередніми планами з журналістом.

Близько 74% респондентів в опитуванні, зокрема 91% демократів і 55% республіканців - заявили, що обговорення планів атаки в такий спосіб було нерозважливим, порівняно з 22%, які сказали, що це був нешкідливий недогляд. Ще 70% погодилися з твердженням, що Трамп повинен взяти на себе відповідальність за це питання.

Лише 34% респондентів в опитуванні схвалили зовнішню політику Трампа, порівняно з 37% в опитуванні, проведеному 21-23 березня. Близько 48% респондентів схвалили політику Трампа щодо імміграції.

Зазначене опитування Reuters/Ipsos проводилося онлайн і по всій країні, було опитано 1486 дорослих жителів. Похибка становила близько 3 відсоткових пункта.