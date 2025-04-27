Рейтинг Трампа падає рекордними темпами і вже найнижчий за десятиліття
Нове опитування в США показало, що лише 39% американців схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента. Це найнижчий показник серед усіх президентів за кілька останніх десятиліть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCnews.
Спільне опитування ABC News, Washington Post та Ipsos показало, що більшість американців незадоволені політикою Трампа. Лише 39% респондентів опитування заявили, що схвалюють його діяльність на посаді президента, що на 6 пунктів менше, ніж у лютому. Водночас 55% висловили несхвалення.
За даними видання, попередній антирекорд за рівнем підтримки через 100 днів після інавгурації належав також Трампу: у 2017 році його рейтинг становив 42%. Особливо загрозливою для Трампа є негативна оцінка економічної ситуації, оскільки 72% опитаних вважають, що його економічна політика найближчим часом може призвести до рецесії.
Побоювання щодо економіки
73% респондентів оцінили стан економіки як поганий. Також 53% вважають, що ситуація погіршилася після приходу Трампа до влади, а 41% заявили, що їхні власні фінанси також погіршилися.
Також 62% зазначили, що ціни зростають, попри обіцянки Трампа їх стримувати. 71% опитаних вважають, що його тарифи негативно впливають на інфляцію. Лише 31% погоджуються з аргументом Трампа, що його політика зміцнить економіку в довгостроковій перспективі.
Розширення повноважень президента
Негативні оцінки стосуються не лише економіки. 65% опитаних вважають, що адміністрація Трампа намагається уникати виконання рішень федеральних судів, а 64% - що він надто активно намагається розширити повноваження президента. Окрім того, 62% респондентів переконані, що його адміністрація не поважає верховенство права.
Більшість також стурбовані надмірним скороченням урядових функцій (58%), вважають, що Трамп діє за межами своїх повноважень без належних підстав (56%) і сумніваються у відданості адміністрації захисту прав і свобод громадян (55%).
Найменше - 53% - не схвалюють його імміграційну політику.
Більшість (60% і більше) виступають проти різних ініціатив адміністрації, зокрема 77% - проти скорочення фінансування медичних досліджень.
Серед позитивних моментів - 43% вважають, що масштаби розтрат в уряді зменшилися за Трампа, проти 25%, які вважають, що вони зросли.
Падіння рейтингу Трампа
Нагадаємо, на початку квітня були оприлюднені дані триденного опитування Reuters/Ipsos. Вони показали, що схвалення роботи Трампа на посаді президента знизилося на 2 відсоткові пункти порівняно з опитуванням, проведеним 21-23 березня, і на 4 пункти нижче 47% схвалення, яке він мав незабаром після вступу на посаду 20 січня.
Зазначалося, що Трамп стикається з незадоволенням громадян його економічною і зовнішньою політикою, скандалами в адміністрації та військовою стратегією.
Додамо, за результатами останнього соцопитування КМІС (оприлюднене 1 квітня), українці дедалі більше розчарувалися в політиці Трампа, та не прогнозують нічого позитивного від президента США в майбутньому.
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