Трамп рассказал, собирается ли в третий раз бороться за президентское кресло
Американский президент Дональд Трамп рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты США в третий раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Трамп высказался относительно того, кто может возглавить Республиканскую партию после его отставки, назвав госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса главными претендентами на выдвижение в президенты в 2028 году.
Выступая перед журналистами Трамп ответил на предложения баллотироваться на неконституционный третий срок, идею, недавно выдвинутую бывшим стратегом Белого дома Стивом Бэнноном.
"Я бы с удовольствием это сделал - у меня лучшие показатели за всю историю", - сказал Трамп.
Однако Трамп добавил, что он "на самом деле не думал" о том, чтобы баллотироваться снова.
"У нас есть действительно хорошие люди", - сказал он.
Когда Трампа попросили назвать имена, он жестом указал на Рубио, который вернулся в пресс-кабину, чтобы поговорить с журналистами.
"У нас замечательные люди - мне не нужно в это вдаваться. Один из них стоит прямо здесь", - сказал Трамп.
Он также похвалил своего вице-президента Вэнса, который сыграл важную роль в администрации по ряду вопросов внутренней и национальной безопасности.
"Очевидно, что Джей Ди замечательный. Вице-президент замечательный. Я не уверен, что кто-то будет баллотироваться против этих двух", - сказал Трамп.
Стоит отметить, что весенний опрос в США показал, что лишь 39% американцев одобряют работу Дональда Трампа на посту президента.
Примечательно, что это самый низкий показатель среди всех президентов за несколько последних десятилетий.
К тому же в начале апреля были обнародованы данные трехдневного опроса Reuters/Ipsos. Они показали, что одобрение работы Трампа на посту президента снизилось на 2 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным 21-23 марта, и на 4 пункта ниже 47% одобрения, которое он имел вскоре после вступления в должность 20 января.
Отмечалось, что Трамп сталкивается с недовольством граждан его экономической и внешней политикой, скандалами в администрации и военной стратегией.