Трамп рассказал, собирается ли в третий раз бороться за президентское кресло

Американский президент Дональд Трамп рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты США в третий раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Трамп высказался относительно того, кто может возглавить Республиканскую партию после его отставки, назвав госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса главными претендентами на выдвижение в президенты в 2028 году.

Выступая перед журналистами Трамп ответил на предложения баллотироваться на неконституционный третий срок, идею, недавно выдвинутую бывшим стратегом Белого дома Стивом Бэнноном.

"Я бы с удовольствием это сделал - у меня лучшие показатели за всю историю", - сказал Трамп.

Однако Трамп добавил, что он "на самом деле не думал" о том, чтобы баллотироваться снова.

"У нас есть действительно хорошие люди", - сказал он.

Когда Трампа попросили назвать имена, он жестом указал на Рубио, который вернулся в пресс-кабину, чтобы поговорить с журналистами.

"У нас замечательные люди - мне не нужно в это вдаваться. Один из них стоит прямо здесь", - сказал Трамп.

Он также похвалил своего вице-президента Вэнса, который сыграл важную роль в администрации по ряду вопросов внутренней и национальной безопасности.