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Трамп розповідав австралійському мільярдеру зміст розмови з Зеленським, - NYT

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Колишній президент США Дональд Трамп ділився з австралійським мільярдером Ентоні Праттом змістом розмови зі своїм українськими колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

В ході розслідування справи про "секретні файли" Пратт заявив, що Трамп ділився з ним інсайдерською інформацією про переговори з Зеленським, а також з лідером Іраку. Так, експрезидент США нібито ділився інформацією, якої ще не було в публічному доступі.

Трамп не став заперечувати факт цих розмов, однак його адвокат заявив, що "на записах бракує контексту.

 

Справа Трампа про "секретні документи"

Нагадаємо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому. Пізніше йому висунули ще кілька звинувачень у цій справі.

Ще у серпні минулого року в його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів із грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.

У жовтні цього року стало відомо, що Трамп розповідав конфіденційну інформацію Пратту про американські атомні субмарини, а той поділився нею ще з 45 людьми.

Нещодавно стало відомо, що федеральний суддя, який розглядає справу про неналежне поводження колишнього президента США Дональда Трампа із секретними документами, призначив судовий розгляд на 20 травня 2024 року.

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Дональд Трамп