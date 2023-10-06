ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Справа про "секретні файли": Трамп розповів мільярдеру з Австралії дані про атомні субмарини США

П'ятниця 06 жовтня 2023 05:19
UA EN RU
Справа про "секретні файли": Трамп розповів мільярдеру з Австралії дані про атомні субмарини США Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Колишній президент США Дональд Трамп нібито розповів австралійському мільярдеру Ентоні Пратту конфіденційну інформацію щодо американських атомних субмарин. Той розказав її ще 45 людям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Так, згідно з даними джерела, Трамп зустрічався з Праттом в резиденції Мар-а-Лаго у квітні 2021 року, через три місяці після того, як пішов з посади.

"Під час розмови Трамп обговорював "передбачувану точну кількість ядерних боєголовок" на субмаринах та те, наскільки вони близько можуть підібратись до російських підводних човнів непоміченими", - повідомило джерело.

Вже через "кілька хвилин" Пратт розповів цю інформацію своїм знайомим, а потім ще щонайменше 45 людям, включаючи співробітників, журналістів, іноземних та австралійських посадових осіб, а також кількох колишніх прем'єр-міністрів Австралії.

Зазначимо, що тоді Австралія планувала заключити з США угоду про покупку субмарин. Ухвалили її лише в цьому році.

Справа Трампа про "секретні документи"

Нагадаємо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому. Пізніше йому висунули ще кілька звинувачень у цій справі.

Ще у серпні минулого року в його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів із грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.

Нещодавно стало відомо, що федеральний суддя, який розглядає справу про неналежне поводження колишнього президента США Дональда Трампа із секретними документами, призначив судовий розгляд на 20 травня 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України