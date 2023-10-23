Трамп рассказывал австралийскому миллиардеру содержание разговора с Зеленским, - NYT

В ходе расследования дела о "секретных файлах" Пратт заявил, что Трамп делился с ним инсайдерской информацией о переговорах с Зеленским, а также с лидером Ирака. Да, экс-президент США якобы делился информацией, которой еще не было в публичном доступе.

Трамп не стал отрицать факт этих разговоров, однако его адвокат заявил, что "на записях не хватает контекста".

Дело Трампа о "секретных документах"

Напомним, 9 июня Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам . Они связаны с тем, что бывший президент США хранил засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома. Позже ему предъявили еще несколько обвинений по этому делу.

Еще в августе прошлого года в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "тайно", которые он должен был сдать в Национальный архив.

В октябре этого года стало известно, что Трамп рассказывал конфиденциальную информацию Пратту об американских атомных субмаринах, а тот поделился ею еще с 45 людьми.

Недавно стало известно, что федеральный судья, рассматривающий дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами, назначил судебное разбирательство на 20 мая 2024 года .

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