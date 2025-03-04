Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні, - Bloomberg

За словами високопоставленого чиновника з Міністерства оборони, США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні. Це буде доти, доки Трамп не визначив, що лідери країни продемонструють сумлінну прихильність миру.

Чиновник сказав, що все військове обладнання США, яке наразі не перебуває в Україні, буде призупинено. Зокрема зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях, або ту, яка перебуває в очікуванні в транзитних зонах у Польщі. За словами співрозмовника, виконати паузу Трамп наказав главі Пентагону Піту Гегсету.

Bloomberg зазначило, що президент США наполягає на швидкій угоді, щоб покласти край війні, яка триває вже три роки. Але коли Зеленський минулого тижня зажадав в Овальному кабінеті гарантій безпеки, щоб РФ не порушувала жодним чином за угод, Трамп сердито сказав йому повернуться, коли він буде готовий до миру.

Це, зі свого боку, змусило європейських союзників поквапитися з розробкою планів з постачання Україні зброї, а також з надання миротворців у рамках угоди. Однак Європі не вистачає багатьох інших видів зброї і можливостей, які зараз надають США. Чиновники союзників заявили, що поставок зброї, найімовірніше, вистачить тільки до літа.

Видання пише, що поки не зрозуміло, якою мірою указ Трампа вплине на обсяг допомоги. Він вступив на посаду глави держави, маючи 3,85 млрд доларів грошей, що залишилися від попередньої адміністрації, у вигляді так званих президентських повноважень щодо скорочення запасів США. Наразі незрозуміло, чи буде адміністрація Трампа насправді використовувати ці гроші для України, особливо з огляду на те, що запаси озброєння в США закінчуються і їх необхідно поповнювати.

Також понеділковий крок виходить за рамки простого припинення фінансування, але ставить під загрозу допомогу, яка вже доставляється або виконується. Це включає в себе постачання критично важливих боєприпасів, сотень керованих реактивних систем залпового вогню і протитанкової зброї та інших можливостей. Припинення наявних контрактів із промисловістю може також вимагати від США виплати деякої форми плати за перерву компаніям, які почали виконувати замовлення.

США та Україна мали підписати угоду, яка дозволила б США отримати значну частку майбутніх доходів від видобутку природних ресурсів України, однак після п'ятничної зустрічі угода, судячи з усього, як пише Bloomberg, розвалилася.