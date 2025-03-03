Угоду про корисні копалини буде підписано, - Фіцпатрік після розмови з Єрмаком
Угода про корисні копалини буде підписана у найкоротші терміни. Між Україною та США є взаєморозуміння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в соцмережі Х республіканця Брайана Фіцпатріка і Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
Член палати представників Конгресу США поінформував, що у нього відбулася розмова один на один з Єрмаком. Сторони обговорили угоду щодо корисних копалин і зазначили, що вона буде підписана.
"Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю мінеральну угоду буде підписано в короткі строки, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами й Україною, і яке в кінцевому підсумку і природно призведе до допомоги у сфері безпеки" - написав Фіцпатрік.
Він додав, що Європі також доведеться активізуватися і "виконати свою частину роботи", і для цього у них будуть мандати.
У свою чергу керівник ОП Андрій Єрмак підтвердив розмову з республіканцем і теж зазначив, що обом країнам потрібне економічне партнерство.
"Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", - поінформував він.
Нагадаємо, що угода про мирні копалини повинна була бути підписана у п'ятницю, 28 лютого. Однак через сварку президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, церемонію підписання було скасовано, а український лідер у свою чергу достроково покинув Білий дім.
Детальніше про те, як відбулась сварка та які наслідки вона може мати - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.