Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, - Bloomberg

По словам высокопоставленного чиновника из Министерства обороны, США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине. Это будет до тех пор, пока Трамп не определили, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру.

Чиновник сказал, что все военное оборудование США, которое в настоящее время не находится в Украине, будет приостановлено. В том числе оружие, которое находится в пути на самолетах и кораблях, либо то, которое находится в ожидании в транзитных зонах в Польше. По словам собеседника, выполнить паузу Трамп приказал главе Пентагона Питу Хегсету.

Bloomberg отметило, что президент США настаивает на быстром соглашении, чтобы положить конец войне, которая длится уже три года. Но когда Зеленский на прошлой неделе потребовал в Овальном кабинете гарантий безопасности, чтобы РФ не нарушала никак за соглашений, Трамп сердито сказал ему вернутся, когда он будет готов к миру.

Это в свою очередь, заставило европейских союзников поторопиться с разработкой планов по снабжению Украины орудием, а также по предоставлению миротворцев в рамке сделки. Однако Европе не хватает многих других видов оружия и возможностей, которые сейчас предоставляют США. Чиновники союзников заявили, что поставок оружия, скорее всего, хватит только до лета.

Издание пишет, что пока не ясно, в какой степени указ Трампа повлияет на объем помощи. Он вступил в должность главы государства, имея 3,85 млрд долларов оставшихся от предыдущей администрации денег в виде так называемых президентских полномочий по сокращению запасов США. На данный момент неясно, будет ли администрация Трампа на самом деле использовать эти деньги для Украины, особенно с учетом того, что запасы орудия в США на исходе и из необходимо пополнять.

Также понедельничный шаг выходит за рамки простого прекращения финансирования, но ставит под угрозу помощь, которая уже доставляется или выполняется. Это включает в себя поставку критически важных боеприпасов, сотен управляемых реактивных систем залпового огня и противотанкового оружия и других возможностей. Прекращение существующих контрактов с промышленностью может также потребовать от США выплаты некоторой формы платы за перерыв компаниям, которые начали выполнять заказы.

США и Украина должны были подписать соглашение, которое позволило бы США получить значительную долю будущих доходов от добычи природных ресурсов Украины, однако после пятничной встречи соглашение, судя по всему, как пишет Bloomberg, развалилось.