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Трамп заявив, що поки не обговорював припинення військової допомоги Україні

Понеділок 03 березня 2025 23:00
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Трамп заявив, що поки не обговорював припинення військової допомоги Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп поки що не обговорював питання щодо припинення військової допомоги Україні зі своїми радниками.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами у Білому домі.

"Поки що навіть не говорили про це (скасування допомоги Україні - ред.). Прямо зараз ми хочемо побачити, що станеться. Багато чого відбувається прямо зараз", - відповів Трамп.

Президент США припустив, що якщо дасть відповідь, його слова швидко стануть "застарілими" через стрімкий розвиток ситуації.

Також Трамп знову натякнув на свою важливу роль у процесі досягнення миру в Україні, заявивши, що без США "ця угода ніколи б не відбулася".

Разом з тим глава Сполучених Штатів згадав слова президента України Володимира Зеленського, який раніше припустив, що кінець війни "ще дуже, дуже далеко".

"Йому краще помилитися щодо цього. Я хочу, щоб війна закінчилася швидко", - зазначив Трамп.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, сьогодні у західних ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп планує обговорити припинення військової допомоги Україні зі своїми головними помічниками з національної безпеки.

The New York Times написало, що Трамп зустрінеться з держсекретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гегсетом, щоб розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України.

За даними видання, до них належить припинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і устаткування, дозволеними й оплаченими за адміністрації Джо Байдена.

Також додамо, що за інформацією The Wall Street Journal, без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати вести бойові дії в нинішньому темпі до літа.

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Дональд Трамп Військова допомога
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