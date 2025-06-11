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Трамп про розмову з Путіним: добре поговорили, але поки нічого з цього не вийшло

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп назвав останню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним "хорошою". Але він зазначив, що поки розмова нічого не принесла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа під час подкасту Pod Force One.

Американський президент назвав війну РФ проти України "жорстокою". На його думку, нічого подібного не було з часів Другої світової війни.

Коментуючи розмову з диктатором, Трамп сказав, що Путін "говорив про те, чого він хоче, і говорив про те, чого він не хоче".

"Ми мали хорошу розмову, але поки що нічого з цього не вийшло", - заявив президент США.

 

Розмова Трампа і Путіна

Нагадаємо, востаннє президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін розмовляли 4 червня. Це сталося за кількість днів після того, як СБУ здійснила історичну атаку на російські аеродроми і уразила стратегічну авіацію РФ.

Трамп повідомив у Truth Social про свою розмову з Путіним, хоча згодом видалив публікацію і "перезалив" її знову без змін.

За словами президента США, Путін нібито сказав йому, що буде "змушений відповісти" на українську атаку, внаслідок якої були знищені російські літаки.

Пізніше у Кремлі підтвердили, що Путін "попередив" Трампа про відповідь Москви.

Більше про переговори щодо війни в Україні та позицію Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд ТрампМирні переговори