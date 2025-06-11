Трамп про розмову з Путіним: добре поговорили, але поки нічого з цього не вийшло

Американський президент назвав війну РФ проти України "жорстокою". На його думку, нічого подібного не було з часів Другої світової війни.

Коментуючи розмову з диктатором, Трамп сказав, що Путін "говорив про те, чого він хоче, і говорив про те, чого він не хоче".

"Ми мали хорошу розмову, але поки що нічого з цього не вийшло", - заявив президент США.