Трамп о разговоре с Путиным: хорошо побеседовали, но пока ничего из этого не вышло

Американский президент назвал войну РФ против Украины "жестокой". По его мнению, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны.

Комментируя разговор с диктатором, Трамп сказал, что Путин "говорил о том, чего он хочет, и говорил о том, чего он не хочет".

"У нас был хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло", - заявил президент США.