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Трамп в разговорах с Зеленским говорил, что думает о дипломатии с РФ

19:02 23.06.2026 Вт
2 мин
Президент США рассказал, как можно усадить Россию за стол переговоров
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Трамп в разговорах с Зеленским говорил, что думает о дипломатии с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время последних разговоров обсуждали, как усадить Россию за стол переговоров.

Об этом РБК-Украина заявил информированный источник во власти.

"Трамп не очень верит, что можно просто словами чего-то сейчас добиться. А когда президент Зеленский давит на Россию всеми этими действиями - дальнобойными ударами, активными действиями на фронте и т.д. - это доводит Россию до того состояния, когда дипломатия становится более вероятной", - подчеркнул собеседник.

По его словам, эти вопросы проговаривались в нескольких разговорах Зеленского с Трампом, а также во время их разговора при участии президента Франции Эммануэля Макрона.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели несколько разговоров на полях саммита G7, который проходил 15-17 июня во Франции.

Как рассказал глава украинского государства по итогам встречи, от Трампа были "позитивные сигналы" в вопросе укрепления украинской противовоздушной обороны.

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Позже Зеленский уточнил, что возможность предоставления Украине лицензий для производства ракет для Patriot "впервые воспринималась американской стороной положительно".

По его словам, для того, чтобы в Украине начали производить такие ракеты, нужно лишь одобрение от Трампа.

При этом The Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники писало о том, что американский лидер во время таких встреч якобы посоветовал украинскому лидеру "действовать смелее" в войне против России.

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