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Трамп готовий тиснути на Іран економічно замість бойових дій

06:05 10.08.2026 Пн
2 хв
Що сказав Трамп про економічну складову Ірану?
aimg Едуард Ткач
Трамп готовий тиснути на Іран економічно замість бойових дій Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий посилити економічний тиск на Іран замість того, щоб віддавати наказ про новий військовий напад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Axios.

Видання зазначає, що всього тиждень тому Трамп був близьким до того, щоб наказати про відновлення масштабних бойових дій. Однак зараз в інтерв'ю він не зробив жодних нових військових загроз.

Також він не висловив ні гніву, ні розчарування з приводу того, що Іран затримує оголошення про угоду з Оманом щодо поновлення роботи Ормузької протоки. Як відомо, у суботу Іран висунув на адресу США новий список вимог для дозволу судноплавства через протоку.

"Ми намагаємося не привертати до цього уваги. Ми ведемо з ними лише напівпереговори. Ми просто спостерігаємо за Іраном, враховуючи його величезну інфляцію і той факт, що вони не мають грошей", - сказав Трамп.

Він наголосив, що Іран "перебуває у дуже поганому економічному становищі" і не має грошей на утримання своїх військ. За словами Трампа, військово-морська блокада США посилила економічну кризу іранського режиму.

Водночас президент США заявив, що через те, що ціна на нафту впала до трохи більше 75 доларів за барель, американські споживачі менше відчувають наслідки війни.

"Все владнається. Завжди все владнюється. Це як шахова партія", - сказав Трамп про переговори з Іраном.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, вчора в WSJ з'явилася інформація, що Дональд Трамп в останні тижні готовий ґрунт, щоб оголосити перемогу у війні проти Ірану, якщо Тегеран повністю відкриє Ормузьку протоку.

Причому, як кажуть джерела, він був готовий завершити цю війну навіть без підписання ядерної угоди.

Також ми писали, що Іран у суботу заявив, що угоди з Оманом буде недостатньо для відкриття Ормузької протоки. Для того, щоб це сталося,Тегеран озвучив низку вимог до США.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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