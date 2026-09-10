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Трамп розкрив, коли може закінчитися війна з Іраном

12:53 10.09.2026 Чт
2 хв
Президент США переконаний, що це станеться незабаром
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Війна на Близькому Сході може завершитися одразу після проміжних виборів у США.

З таким прогнозом виступив американський президент Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На переконання очільника Білого дому, вже в листопаді 2026 року бойові дії з Іраном будуть припинені.

Він також вважає, що одразу після закінчення конфлікту ціни на бензин різко знизяться.

Трамп упевнений, що керівництво Ірану зараз навмисно загострює ситуацію, намагаючись вплинути на результати проміжних виборів у США, а також послабити позиції республіканців.

"Я думаю, що війна закінчиться одразу після виборів", - заявив американський лідер.

За словами президента США, Іран намагається домогтися обрання до Конгресу слабших, на його думку, політиків, які дозволили б Тегерану залишити ядерну програму без належного контролю.

Водночас прогноз Трампа означає, що війна може тривати ще близько двох місяців. Це змусить кандидатів від Республіканської партії й надалі стикатися з наслідками конфлікту, зокрема його впливом на вартість життя.

Республіканці побоюються, що економічні наслідки війни можуть призвести до втрати ними більшості в Палаті представників і потенційно поставити під загрозу їхню більшість у Сенаті.

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Близький СхідСполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп