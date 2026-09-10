Іран втратив за ніч 5 танкерів. США продовжать "душити" Тегеран економічно, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран продовжить втрачати свої танкери через обстріл військових кораблів Америки. За його словами, Вашингтон налаштований і надалі "душити" Тегеран в економічному плані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію DRM News .

За словами Рубіо, Вашингтон не вважають, що якась країна надає Ірану щось таке, що змінює динаміку чи параметри того, що спостерігають США.

Водночас, він зазначив, що Тегеран за свої обстріли американських кораблів платить своїми танкерами.

"Вони продовжують обстрілювати військові кораблі, і коли вони обстрілюють наші військові кораблі, вони платять за це своїми танкерами. Вони не потрапляють у наші кораблі, але втрачають п'ять танкерів. Минулої ночі вони втратили ще п'ять. Чотири були пошкоджені, а один потоплений", - сказав Рубіо.

Також держсекретар підкреслив, що іранці й надалі платитимуть на це.

"Ми продовжуватимемо душити їх економічно", - резюмував він.