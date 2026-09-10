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Трамп раскрыл, когда может закончиться война с Ираном

12:53 10.09.2026 Чт
2 мин
Президент США убежден, что это произойдет в скором времени
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Война на Ближнем Востоке может завершиться сразу же после промежуточных выборов в США.

С таким прогнозом выступил американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По мнению главы Белого дома, уже в ноябре 2026 года боевые действия с Ираном будут прекращены.

Он также считает, что сразу после окончания конфликта цены на бензин резко снизятся.

Трамп уверен, что руководство Ирана сейчас намеренно обостряет ситуацию, пытаясь повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а также ослабить позиции республиканцев.

"Я думаю, что война закончится сразу после выборов", - заявил американский лидер.

По словам президента США, Иран пытается добиться избрания в Конгресс более слабых, по его мнению, политиков, которые позволили бы Тегерану оставить ядерную программу без надлежащего контроля.

В то же время, прогноз Трампа означает, что война может длиться еще около двух месяцев. Это заставит кандидатов от Республиканской партии и дальше сталкиваться с последствиями конфликта, в частности, его влиянием на стоимость жизни.

Республиканцы опасаются, что экономические последствия войны могут привести к потере ими большинства в Палате представителей и потенциально поставить под угрозу их большинство в Сенате.

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Ближний востокСоединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп