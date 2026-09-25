Трамп розкрив деталі зустрічі з Сі Цзіньпіном і назвав дати наступних самітів

За словами Трампа, голова КНР Сі Цзіньпін та його дружина Пень Ліюань уже залишили Вашингтон і вирушили до Китаю.

Переговори між сторонами пройшли у позитивному ключі.

"Зустріч була сповнена дружби, сили та успіху як для Китаю, так і для США", - заявив політик.

Також Трамп розкрив графік наступних контактів із китайським лідером. У листопаді - повторна зустріч безпосередньо в Китаї та у грудні - переговори в межах саміту G20 у Маямі, штат Флорида.

"Багато чого вже зроблено і ще буде зроблено. З нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!" - підсумував він.