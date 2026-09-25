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Трамп раскрыл детали встречи с Си Цзиньпином и назвал даты следующих саммитов

22:40 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Трамп и Си Цзиньпин проведут новые встречи (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп завершил встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в Вашингтоне и анонсировал следующие переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, глава КНР Си Цзиньпин и его супруга Пень Лиюань уже покинули Вашингтон и отправились в Китай.

Переговоры между сторонами прошли в положительном ключе.

"Встреча была преисполнена дружбы, силы и успеха как для Китая, так и для США", - заявил политик.

Также Трамп раскрыл график последующих контактов с китайским лидером. В ноябре - повторная встреча непосредственно в Китае и в декабре - переговоры в рамках саммита G20 в Майами, штат Флорида.

"Многое уже сделано и еще будет сделано. С нетерпением жду нашу следующую встречу!" - подытожил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал встречу с китайским лидером Си Цзиньпином "очень продуктивной", однако никаких существенных деталей или объявлений по соглашению не предоставил.

Переговорам предшествовала торжественная часть, когда глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Белый дом для проведения официальной встречи с американским президентом.

Перед этим также сообщалось, что Си Цзиньпин прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, где стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений.

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