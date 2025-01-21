Трамп розкритикував помилування членів родини Байдена

За словами нового президента, помічники заважали йому зробити інавгураційну промову більш "жорсткою" і закликали не включати до неї згадки про рішення Байдена помилувати членів сім'ї або про заплановані помилування низки обвинувачених у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Однак за кілька хвилин чинний президент, здавалося, суперечив сам собі, адже сказав прихильникам, що дізнався про помилування лише після того, як закінчив свою промову.

"Ви можете в це повірити? Його помилували - знаєте, чому він це зробив, коли я виступав? Тому що так я не міг говорити про це. Я виступав, я не знав, що він це зробив. Я закінчив свою промову, і вони сказали: "Сер, він помилував всю свою сім'ю". Я сказав: "О, чи можу я повернутися і поговорити про це?", - зазначив Трамп.

Президент США додав, що повернутися і сказати прихильникам про такий вчинок Байдена, "якось це було б не дуже елегантно".

"Наша перша леді сказала б: "Будь ласка, не робіть цього". У нас є багато часу, щоб поговорити про це, і ми це зробимо", - додав очільник Білого дому.