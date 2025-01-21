Трамп раскритиковал помилование членов семьи Байдена

По словам нового президента, помощники мешали ему сделать инаугурационную речь более "жесткой" и призывали не включать в нее упоминания о решении Байдена помиловать членов семьи или о запланированных помилованиях ряда обвиняемых по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Однако через несколько минут действующий президент, казалось, противоречил сам себе, ведь сказал сторонникам, что узнал о помиловании только после того, как закончил свою речь.

"Вы можете в это поверить? Его помиловали - знаете, почему он это сделал, когда я выступал? Потому что так я не мог говорить об этом. Я выступал, я не знал, что он это сделал. Я закончил свою речь, и они сказали: "Сэр, он помиловал всю свою семью". Я сказал: "О, могу ли я вернуться и поговорить об этом?", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что вернуться и сказать сторонникам о таком поступке Байдена, "как-то это было бы не очень элегантно".

"Наша первая леди сказала бы: "Пожалуйста, не делайте этого". У нас есть много времени, чтобы поговорить об этом, и мы это сделаем", - добавил глава Белого дома.