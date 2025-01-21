Трамп раскритиковал помилование членов семьи Байдена

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за подписание указа о превентивном помиловании членов своей семьи. Причиной стал тот факт, что Байден подписал документ прямо во время инаугурационной речи Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам нового президента, помощники мешали ему сделать инаугурационную речь более "жесткой" и призывали не включать в нее упоминания о решении Байдена помиловать членов семьи или о запланированных помилованиях ряда обвиняемых по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Однако через несколько минут действующий президент, казалось, противоречил сам себе, ведь сказал сторонникам, что узнал о помиловании только после того, как закончил свою речь.
"Вы можете в это поверить? Его помиловали - знаете, почему он это сделал, когда я выступал? Потому что так я не мог говорить об этом. Я выступал, я не знал, что он это сделал. Я закончил свою речь, и они сказали: "Сэр, он помиловал всю свою семью". Я сказал: "О, могу ли я вернуться и поговорить об этом?", - отметил Трамп.
Президент США добавил, что вернуться и сказать сторонникам о таком поступке Байдена, "как-то это было бы не очень элегантно".
"Наша первая леди сказала бы: "Пожалуйста, не делайте этого". У нас есть много времени, чтобы поговорить об этом, и мы это сделаем", - добавил глава Белого дома.
В понедельник, 20 января, Джо Байден подписал указ о помиловании ряда членов своей семьи. Среди них - два брата, невестка, сестра и шурин.
Документ был подписан уже во время выступления Трампа с инаугурационной речью.
За несколько часов до завершения срока своих полномочий, Байден также подписал указ о помиловании ряда американских чиновников. Среди них - экс-глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и члены комиссии, расследовавшей штурм Капитолия 6 января 2021 года, которым грозит уголовное преследование
К слову, администрация Трампа планирует провести "чистки" генералов и офицеров в Пентагоне. В частности, это касается всех приближенных к Марку Милли.
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