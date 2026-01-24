UA

Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп розкритикував Канаду через оборонні проєкти в Арктиці та співпрацю з Китаєм

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп розкритикував Канаду за її позицію щодо оборонних ініціатив у Арктичному регіоні та торговельні відносини з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у соцмережі Truth Socіal.

"Канада виступає проти будівництва "Золотого купола" над Гренландією, хоча "Золотий купол" захистив би Канаду", - написав Трамп. 

Він також висловив невдоволення економічною політикою Оттави, звинувативши канадську владу в надмірній відкритості до співпраці з Китаєм.

На думку Трампа, тісні торговельні зв’язки з Пекіном можуть мати довгострокові негативні наслідки для канадського суверенітету та стратегічних інтересів.

"Натомість вони проголосували за ведення бізнесу з Китаєм, який "з'їсть їх" протягом першого року", - наголосив президент США. 

 

Канада і Рада миру Трампа

Нагадаємо, Дональд Трамп відкликав направлене прем'єр-міністру Канади Марку Карні запрошення вступити до Ради миру. Причина такого рішення не розкривається.

Зазначається, що відносини між Трампом і Карні стали напружені на тлі торгових суперечок: минулого року Трамп неодноразово погрожував зробити Канаду 51-м штатом США, а на нещодавньому форумі в Давосі розкритикував країну, говорячи, що Канада існує завдяки США.

До цього міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявляв, що Канада може увійти до Ради миру президента США Дональда Трампа, але не готова платити 1 млрд доларів за участь у ній.

