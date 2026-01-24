Трамп розкритикував Канаду через оборонні проєкти в Арктиці та співпрацю з Китаєм

"Канада виступає проти будівництва "Золотого купола" над Гренландією, хоча "Золотий купол" захистив би Канаду", - написав Трамп.

Він також висловив невдоволення економічною політикою Оттави, звинувативши канадську владу в надмірній відкритості до співпраці з Китаєм.

На думку Трампа, тісні торговельні зв’язки з Пекіном можуть мати довгострокові негативні наслідки для канадського суверенітету та стратегічних інтересів.

"Натомість вони проголосували за ведення бізнесу з Китаєм, який "з'їсть їх" протягом першого року", - наголосив президент США.