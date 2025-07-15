Трамп: Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні не слід завдавати ударів по Москві.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

"Ні, він не повинен завдавати ударів по Москві", - відповів президент США.

Журналісти запитали у Трампа, чи може президент України Володимир Зеленський вдарити по Москві.

Чутки про розмову Трампа із Зеленським

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало про те, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським нібито закликав Україну активізувати удари по території РФ і поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві.

Зеленський нібито відповів Трампу, що такі удари можливі за наявності відповідної зброї.

За даними джерел видання, ця розмова відбулася 4 липня.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт пояснила, що американський лідер "просто поставив запитання" і не закликав до вбивств.

Вона запевнила, що Трамп працює над тим, щоб зупинити вбивства у війні РФ проти України.

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