ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп: Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві

Вівторок 15 липня 2025 20:49
UA EN RU
Трамп: Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні не слід завдавати ударів по Москві.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Журналісти запитали у Трампа, чи може президент України Володимир Зеленський вдарити по Москві.

"Ні, він не повинен завдавати ударів по Москві", - відповів президент США.

Чутки про розмову Трампа із Зеленським

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало про те, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським нібито закликав Україну активізувати удари по території РФ і поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві.

Зеленський нібито відповів Трампу, що такі удари можливі за наявності відповідної зброї.

За даними джерел видання, ця розмова відбулася 4 липня.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт пояснила, що американський лідер "просто поставив запитання" і не закликав до вбивств.

Вона запевнила, що Трамп працює над тим, щоб зупинити вбивства у війні РФ проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Дональд Трамп Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї