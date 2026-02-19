Трамп розхвалив Віткоффа за 4-годинні переговори з Путіним: його любить і Україна, і РФ

На думку Трампа, Віткоффа "люблять і Україна, і Європа, і Росія".

Як доказ американський лідер згадав, як вперше відправив спецпредставника на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до Москви.

"Він не знав Путіна. Я організував йому зустріч. Я запитав: як там справи у Стіва? "Сер, він усе ще всередині". Ого, минула вже година. Я передзвонюю. Скажіть Стіву зателефонувати мені, коли він закінчить. Я хочу зрозуміти, що, чорт забирай, відбувається. Ми хочемо закінчити цю війну. "Сер, він усе ще всередині". Три години, чотири години. Вони були разом чотири години - перша зустріч", - розповів Трамп.

Він додав, що Віткофф ладнає не тільки з Путіним, але і з президентом України Володимиром Зеленським.