Трамп розхвалив Віткоффа за 4-годинні переговори з Путіним: його любить і Україна, і РФ

Президент США Дональд Трамп вважає, що його спецпредставник Стів Віткофф знайшов спільну мову як з Росією, так і з Україною.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час засідання Ради миру.
На думку Трампа, Віткоффа "люблять і Україна, і Європа, і Росія".
Як доказ американський лідер згадав, як вперше відправив спецпредставника на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до Москви.
"Він не знав Путіна. Я організував йому зустріч. Я запитав: як там справи у Стіва? "Сер, він усе ще всередині". Ого, минула вже година. Я передзвонюю. Скажіть Стіву зателефонувати мені, коли він закінчить. Я хочу зрозуміти, що, чорт забирай, відбувається. Ми хочемо закінчити цю війну. "Сер, він усе ще всередині". Три години, чотири години. Вони були разом чотири години - перша зустріч", - розповів Трамп.
Він додав, що Віткофф ладнає не тільки з Путіним, але і з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, у листопаді минулого року інформаційне агентство Bloomberg оприлюднило стенограми розмови спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.
Віткофф консультував російську сторону про те, як контактувати зі США. Зокрема, він радив російському диктатору Володимиру Путіну подзвонити телефоном президенту США Дональду Трампу перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому і запропонував розробити план із 20 пунктів на зразок угоди щодо Гази.
На цьому тлі з'явилися чутки про те, що спочатку мирний план Трампа з 27 пунктів міг бути розроблений росіянами, після чого його "допрацював" Вашингтон.