Трамп расхвалил Уиткоффа за 4-часовые переговоры с Путиным: его любит и Украина, и РФ

Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что его спецпредставитель Стив Уиткофф нашел общий язык как с Россией, так и с Украиной.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время заседания Совета мира.

По мнению Трампа, Уиткоффа "любят и Украина, и Европа, и Россия". 

В качестве доказательства американский лидер вспомнил, как впервые отправил спецпредставителя на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москву. 

"Он не знал Путина. Я организовал ему встречу. Я спросил: как там дела у Стива? "Сэр, он все еще внутри". Ого, прошел уже час. Я перезваниваю. Скажите Стиву позвонить мне, когда он закончит. Я хочу понять, что, черт возьми, происходит. Мы хотим закончить эту войну. "Сэр, он все еще внутри". Три часа, четыре часа. Они были вместе четыре часа - первая встреча", - рассказал Трамп. 

Он добавил, что Уиткофф ладит не только с Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Скандальный разговор Уиткоффа и Ушакова

Напомним, в ноябре прошлого года информационное агентство Bloomberg обнародовало стенограммы разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Уиткофф консультировал российскую сторону о том, как контактировать с США. В частности, он советовал российскому диктатору Владимиру Путину позвонить по телефону президенту США Дональду Трампу перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и предложил разработать план по 20 пунктам по образцу соглашения по Газе.

На этом фоне появились слухи о том, что изначально мирный план Трампа из 27 пунктов мог быть разработан россиянами, после чего его "доработал" Вашингтон.

